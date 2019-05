"Stuttgarter Nachrichten" zu Priesterweihe von Frauen:

"Was würde passieren, wenn Frauen aus der katholischen Kirche auszögen? Einen Vorgeschmack darauf erleben derzeit Kirchengemeinden in ganz Deutschland. Unter dem Motto Maria 2.0 haben Katholikinnen für eine Woche die Routinen unterbrochen und streiken. Seit Langem fordern sie, dass sie als Diakoninnen zugelassen werden. Wer es mit der Zukunft der Kirche ernst meint, darf nicht an überkommenen Strukturen und folkloristischen Inszenierungen festhalten. Zu den bewahrenswerten Traditionen gehört, die Kernbotschaft Jesu weiterzutragen: die Nächstenliebe. Die kirchlichen Würdenträger täten gut daran, das Engagement der Frauen nicht als selbstverständlich zu betrachten."/al/DP/he

AXC0021 2019-05-17/05:35