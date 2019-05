'Badische Neueste Nachrichten' zu Merkel / EU:

"Nach einem halben Tag Schnappatmung in der deutschen Hauptstadt beruhigte Angela Merkel den aufgeregten Berliner Politikbetrieb. Sie werde nach ihrer Kanzlerschaft für kein weiteres politisches Amt, auch nicht in Europa, zur Verfügung stehen. Den Wählern hat sie versprochen, für vier volle Jahre bis 2021 die Regierungsgeschäfte der Bundesrepublik zu führen. Danach will sie in den Ruhestand gehen. Wer die Kanzlerin kennt, weiß, dass sie Dinge gerne ordentlich und wie geplant zu Ende bringt."/al/DP/fba

AXC0022 2019-05-17/05:35