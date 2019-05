"Hannoversche Allgemeine Zeitung" über Trump und Huawei:

"Für die Regierungen in Europa macht der Schritt des US-Präsidenten den Umgang mit Huawei nicht leichter. Weil sie um das Know-how des Konzerns wissen, wollen sie die Chinesen nicht von vornherein vom Aufbau des neuen Mobilfunknetzes für den 5G-Standard ausschließen. Die hiesigen Sicherheitsbehörden sind aber von einer engen Zusammenarbeit mit ihren amerikanischen Kollegen abhängig und scheuen das Risiko, vom Datenaustausch ausgeschlossen zu werden. Da es in Europa im Fall Huawei kein einheitliches Vorgehen gibt, kommt die Bundesregierung wohl oder übel nicht um einen Kompromiss mit der Führung in Washington herum."/al/DP/he

AXC0024 2019-05-17/05:36