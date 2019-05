Bei K+S haben die jüngsten Quartalszahlen einige interessante Informationen gegeben. So zeigte sich zum Beispiel wieder einmal, wie stark K+S natürlich vom Preis für Kaliumchlorid abhängig ist (was aus Sicht von K+S eine externe Größe ist). Laut K+S ist der entsprechende Preis gestiegen, was im Kundensegment Landwirtschaft die Umsätze im 1. Quartal 2019 um 7% auf 461 Mio. Euro steigen ließ. In dem Segment stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Q1 2019 sogar um überdurchschnittliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...