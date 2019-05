Firmen in ländlichen Regionen engagieren sich laut einer Studie gesellschaftlich tendenziell stärker als Unternehmen in der Stadt. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten repräsentativen Untersuchung hervor, für die Bertelsmann Stiftung und Stifterverband knapp 7400 Unternehmen befragt haben. Demnach engagieren sich in kreisfreien Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München 57 Prozent der Firmen regelmäßig, in ländlichen Räumen seien es rund 70 Prozent.

Dabei nannte die Wirtschaft laut Studie vier Themenfelder als wichtigste Aufgaben für gesellschaftliches Engagement an ihrem Unternehmensstandort: Eine lebenswerte Region schaffen, den demografischen Wandel bewältigen, die Integration von Zugewanderten verbessern und Armut bekämpfen. In einer Selbsteinschätzung antworten zudem 86 Prozent der befragten Firmen, es "trifft zu" oder "trifft eher zu", dass sie eine Verantwortung haben, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und 80 Prozent meinen, sie werden gebraucht, um lokale Herausforderungen zu bewältigen.

Die Gewichtung dieser vier drängendsten Herausforderungen fällt den Autoren zufolge dabei unterschiedlich aus - je nachdem, ob die Firmen in Stadt oder ländlichem Raum ansässig sind oder in Ost oder West.

Unternehmer seien hierzulande regional verwurzelt und mit den Herausforderungen vor Ort vertraut, betonte die Bertelsmann Stiftung. Die Zivilgesellschaft werde von gut 600 000 Vereinen und 20 000 Stiftungen, aber auch einem Teil der rund 3,4 Millionen Unternehmen und vielen engagierten Beschäftigten mitgestaltet. Jedoch gaben rund 80 Prozent der befragten Firmen - vor allem kleine und mittlere Betriebe - an, dass ungünstige Rahmenbedingungen wie viel Bürokratie ein Hemmnis für mehr Engagement darstellten.

Mit gesellschaftlichem Einsatz sind etwa das Anpacken bei konkretem Anlass wie Hochwasser gemeint, Geld- und Sachspenden, Mitarbeiter-Freistellungen für Ehrenämter, Überlassung von Firmen-Räumen oder Firmenfahrzeugen, eigene Stiftungen oder auch eigene soziale Projekte./wa/DP/zb

