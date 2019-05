Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WAHL - Eine Woche vor der Europawahl zeichnen sich für Union und SPD herbe Verluste ab. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Augsburger Allgemeine erklären 29,6 Prozent der Befragten, sie würden CDU/CSU wählen, wenn am Sonntag Europawahl wäre. 2014 holten die Schwesterparteien noch 35,3 Prozent. Nicht viel besser sind die Aussichten für die SPD: Die Sozialdemokraten bekämen laut der Civey-Umfrage nur noch 17,2 Prozent der Wählerstimmen (2014: 27,3 Prozent). (Augsburger Allgemeine)

EU-KAPITALMARKTUNION - In einer gemeinsamen Initiative haben sich die Finanzminister von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden für eine rasche Weiterentwicklung der europäischen Kapitalmarktunion stark gemacht. In einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Institutionen riefen sie zur Einsetzung einer hochrangigen Arbeitsgruppe auf. Diese soll konkrete Vorschläge vorlegen, die noch in die Prioritätensetzung der nächsten EU-Kommission einfließen sollen. (Börsen-Zeitung S. 7)

VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM - Staatsanwälte wollen Untreue im Verteidigungsministerium prüfen lassen. Es geht dabei um einen möglichen Anfangsverdacht im Fall "Gorch Fock". Hintergrund sich zweifelhafte Papiere, die an Ministerin von der Leyen gingen. (Die Welt S. 4)

BANKENSEKTOR - Die Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch spricht in einem Interview über die Schwächen der deutschen Banken, zunehmende Risiken im Finanzsystem und die Gefahren der ultralockeren Geldpolitik. Die deutschen Banken hätten, ähnlich wie die europäischen Institute insgesamt, eine geringe Profitabilität, so die Vize-Präsidentin. Die Kosten seien vergleichsweise hoch und der Wettbewerb sei sehr intensiv. Auch die Geldpolitik spiele hier eine Rolle. (Börsen-Zeitung S. 6)

ABMAHNUNGEN - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) nimmt unseriöse Praktiken mit Abmahnungen ins Visier. Ein neues Gesetzt soll vor allem Online-Händler schützen. Dafür will die Ministerin vor allem die finanziellen Anreize begrenzen. (Die Welt S. 13)

KOHLEAUSSTIEG - Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte zur finanziellen Begleitung des bis zum Jahr 2038 geplanten Ausstiegs aus der Kohleverstromung geeinigt. Die Vorgaben für das "Strukturstärkungsgesetz Kohle" sollen am kommenden Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden. (FAZ S. 15)

STROMNETZAUSBAU - Der Umbau der deutschen Energieversorgung läuft auf vollen Touren - der dafür notwendige Ausbau des Stromnetzes allerding läuft eher schleppend. Die Bundesnetzagentur sieht hohe Kosten für die Systemsicherheit. 1,4 Milliarden Euro kosteten demnach im vergangenen Jahr Maßnahmen wie Leistungsanpassungen von Kraftwerken und die Vorhaltung von Reservekraftwerken, die über die Netzentgelte auf die Verbraucher umgeschlagen werden. (Die Welt S. 9)

NEGATIVZINSEN - Immer mehr Investoren bezahlen dafür, Staaten und Unternehmen Geld leihen zu dürfen. Doch Finanzexperten warnen: Je länger das Negativ-Zinsumfeld anhält, desto größer ist die Gefahr für die Märkte. Die ausstehenden Anleihen, die eine negative Rendite abwerfen, haben weltweit ein Volumen von 10,6 Billionen Dollar erreicht. (Handelsblatt S. 26)

DIGITALPAKT - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat am Donnerstag für den Bund die Verwaltungsvereinbarung zum Digitalpakt Schule unterzeichnet, so dass er am Freitag in Kraft treten kann. "Mit dem Digitalpakt werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Schulen in allen Fächern von Mathematik bis Geschichte den Unterricht mit digitaler Technik gestalten können", sagte die Ministerin. (FAZ S. 4)

MOBILITÄT - Während die Zahl der Menschen in Deutschland schrumpft, wird der Straßenverkehr weiter deutlich zunehmen. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie des Mineralölkonzerns Aral und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Demnach wird trotz der angestrebten Mobilitätswende auch im Jahr 2040 das Auto das zentrale Fortbewegungsmittelbleiben. Der Verbrennungsmotor sei auch in gut 20 Jahren der dominante Antrieb, heißt es in der Studie. (Die Welt S. 10)

MOBILITÄT - Das Start-up Lilium präsentiert sein neues fünfsitziges Flugtaxi. Es soll spätestens 2024 in Serienfertigung gehen. Das heizt den Wettbewerb um die Mobilität der Zukunft an. (Handelsblatt S. 16-17, FAZ S. 18, FT S. 11)

ALTERSVORSORGE - Verbraucherschützer haben ein Modell eines billigen, staatlich organisierten Standardprodukts für die Vorsorge entwickelt und verweisen auf den Erfolg solcher Konzepte im Ausland. Die Finanzbranche sieht sich herausgefordert und hält gegen. Schließlich geht es um mehr als 100 Milliarden Euro, die sie bereits in Riester-Verträgen managen. (Handelsblatt S. 29)

CORPORATE GOVERNANCE - Der Deutsche Corporate Governance Kodex findet seit vielen Jahren hohe Akzeptanz in großen Unternehmen. Gleichwohl gibt es einzelne Empfehlungen, denen zahlreiche Konzerne nicht folgen wollen. Kritische Punkte sind laut einer Studie der Hochschule Leipzig Kodex-Empfehlungen zur Struktur der Vorstandsvergütung, zur Offenlegung und Begrenzung der Vergütungsbestandteile, zur Besetzung des Prüfungsausschusses, zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie zur Aufsichtsratsvergütung. (Börsen-Zeitung S. 11)

STIMMRECHTSBERATER - ISS und Glass Lewis beraten Investoren bei Hauptversammlungen. Ihr Einfluss wächst zum Unmut vieler Manager. Insgesamt kommen ISS und Glass Lewis auf einen Marktanteil von 97 Prozent, wie aus Berechnungen der George Mason University aus Virginia hervorgeht. Branchenschätzungen zufolge ist ISS mit über 70 Prozent Marktführer. Glass Lewis kommt auf rund 20 Prozent. (Handelsblatt S. 49)

