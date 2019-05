FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

13F XFRA FR0000031684 ROTHSCHILD + CO. INH.EO 2 0.790 EUR

8BU XFRA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 0.300 EUR

XFRA GB00BG35H915 GLO CAPITAL 18/23 0.000 %

I10 XFRA IT0005211237 ITALGAS S.P.A. O.N. 0.234 EUR

68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES A GE A 0.161 EUR

XFRA DE000HLB3BY7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/16 0.001 %

12M XFRA IT0001049623 IND. MACC. AUTOM. -IMA- 2.000 EUR

HPI2 XFRA IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EO 1 0.060 EUR

2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.262 EUR

4IT XFRA NL0010937058 INTERTRUST NV EO-,60 0.320 EUR

4RW XFRA IT0005054967 RAI WAY SPA O.N. 0.220 EUR

MOV XFRA IT0004965148 MONCLER S.P.A. 0.400 EUR

3BY3 XFRA NL0010776944 BRUNEL INTL NV EO -,03 0.250 EUR

EGG XFRA US29272W1099 ENERGIZER HLDG.NEW DL-,01 0.268 EUR

FREA XFRA US35804M1053 FRESENIUS SE+CO. ADR 1/4 0.200 EUR

BRCA XFRA IT0005252728 BREMBO S.P.A. NOM. 0.220 EUR

TN2 XFRA IT0005162406 TECHNOGYM S.P.A. 0.180 EUR

C70 XFRA BE0003883031 CIE ENT. CFE NAM. 2.400 EUR

2ZP XFRA IT0005119810 AVIO S.P.A. 0.440 EUR

DP6 XFRA NL0009197771 DPA GROUP NV EO-,10 0.090 EUR

T1I XFRA IT0003153621 TAMBURI INVT PARTN.EO-,52 0.070 EUR

593 XFRA IT0000784196 BCA POP.DI SONDRIO EO 3 0.050 EUR

8SA XFRA IT0003201198 SIAS SPA EO -,50 0.535 EUR

1T1 XFRA GB00BDSFG982 TECHNIPFMC PLC DL 1 0.116 EUR

2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.303 EUR

AU9 XFRA IT0003506190 ATLANTIA S.P.A. EO 1 0.900 EUR

UCM XFRA IT0001347308 BUZZI UNICEM EO 0,60 0.125 EUR

PCZ XFRA DE0006223407 PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 0.300 EUR

EAO XFRA IT0003121677 CREDITO EMILIANO EO 1 0.200 EUR

8MZ XFRA IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEV.G.SPA 0.190 EUR