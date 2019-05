FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream baut ihr Angebot für Investmentfonds aus und steigt in den australischen Markt ein. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit der National Australia Bank Limited (NAB) zur Übernahme des in Sydney ansässigen spezialisierten Fondsdienstleisters Ausmaq Limited geschlossen. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden, teilte der DAX-Konzern mit.

Clearstream will das derzeitige Dienstleistungsangebot für Ausmaq-Kunden erweitern und auch australischen Depotbanken, Konsolidierungsplattformen und Vermögensverwaltern direkten Zugriff auf seine vollautomatische Fondsabwicklungsplattform Vestima ermöglichen. Durch die Anbindung an einen Anbieter von Fondsabwicklungsdiensten sollen Ausmaq-Kunden von erhöhter Reichweite der Produkte und direktem Zugang zu internationalen und alternativen Investmentfonds profitieren.

May 17, 2019 01:07 ET (05:07 GMT)

