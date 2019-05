Nun eine charttechnische Analyse zur ThyssenKrupp Aktie. (ISIN: DE0007500001)

Aktuelle Situation im Stundenchart: Mit dem Anstieg am 10.05. hat sich ein neues Verlaufshoch seit Anfang Februar gebildet. So gesehen wurde ein Kaufsignal generiert. Allerdings ist der Kurs dann doch wieder stärker unter die Räder gekommen, konnte aber noch vor dem letzten Tief bei 11,21 Euro drehen. Damit haben wir ein höheres Tief was als bullisch zu werten ist. Jetzt gilt es sich in einer Seitwärtsphase ...

