NFON AG: NFON AG treibt Internationalisierung mit der Expansion in Italien planmäßig voran DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Expansion/Marktbericht NFON AG: NFON AG treibt Internationalisierung mit der Expansion in Italien planmäßig voran 17.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News NFON AG treibt Internationalisierung mit der Expansion in Italien planmäßig voran - NFON setzt Wachstumsstrategie wie angekündigt weiter konsequent um - Erste Partnerverträge in Italien abgeschlossen - Events zum Auf- und Ausbau des Partnernetzwerks in ganz Italien ab Ende Mai München, 17. Mai 2019 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), treibt die Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten in Italien weiter voran. Ende März 2019 hatte das Unternehmen über die neugegründete Tochtergesellschaft in Mailand die Vertriebsaktivtäten in Italien aufgenommen. Damit ist NFON heute bereits in 14 europäischen Ländern aktiv. Italien zählt mit seinen rund 22 Millionen Arbeitnehmern - davon circa 18 Millionen in klein- und mittelständischen Unternehmen und 4,4 Millionen in Großunternehmen - neben anderen Ländern wie etwa dem Vereinigten Königreich, Spanien, Frankreich und Deutschland zu den Schlüsselmärkten in Europa, wenn es um die Themen Transformation und Digitalisierung geht. Hans Szymanski, CEO und CFO der NFON AG: "Mit Italien eröffnen wir uns wie geplant einen weiteren sehr attraktiven Markt in Europa. Mit unserem umfangreichen und derzeit europaweit einzigartigen Cloud-Produkt-Portfolio rund um unser Kernprodukt Cloudya, sehen wir uns ausgezeichnet positioniert, um die Wachstumspotenziale auszuschöpfen. Wir wollen die Nummer 1 für Cloud-Telefonie in Europa werden. Die Internationalisierung unserer Geschäftsaktivitäten ist ein wesentlicher Baustein hierbei. Diese Wachstumsstrategie werden wir wie bisher weiter konsequent umsetzten." Seit dem Vertriebsstart wurden in Italien bereits zahlreiche Gespräche mit potenziellen Handelspartnern geführt und 30 ausgewählte Partner zum ersten Partnerevent in Italien am 23. Mai 2019 eingeladen. Wie in den übrigen Ländern, in denen NFON bereits erfolgreich aktiv ist, ist es das Ziel der NFON, auch in Italien über ein umfassendes und gut geschultes Partnernetzwerk die Vertriebskraft schnell und effizient aufzubauen und nachhaltig zu stärken. Europaweit unterhält NFON aktuell intensive Beziehungen zu über 2.000 Partnern. Für Ende Mai ist zudem die NFON Italia Roadshow geplant, an der weitere potenzielle Partner in Venedig, Mailand, Bologna und Turin teilnehmen werden. Zusätzlich wird es in Italien landesweit NFON Workshops zum Produktportfolio wie dem Kernprodukt Cloudya und Premium Services geben. Marco Pasculli, Managing Director, NFON Italien: "Die Vertriebslandschaft in Italien reagiert sehr positiv auf unsere umfangreiche Channel-Offensive. Wir werden wie geplant das Partnernetzwerk ausbauen und Italien am europäischen Erfolg der NFON-Gruppe teilhaben lassen." Kontakt Investor Relations NFON AG Sabina Prüser Head of Investor Relations +49 89 45300 134 sabina.prueser@nfon.com Medienkontakte NFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45300 121 thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 14 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation. 