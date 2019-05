Wenn Anleger vor 10 Jahren in Walmart investiert hätten, hätte sich diese Entscheidung ausgezahlt. Eine Investition i.H.v. 1.000 US-Dollar, die am 16. Mai 2009 getätigt wurde, wäre nach "CNBC"-Berechnungen bis zum Mittag des 16. Mai 2019 mehr als 2.700 US-Dollar wert, was einer Gesamtrendite von gut 175 Prozent entspricht. Der US-Einzelhandelsriese Walmart berichtete am Donnerstag über sein Ergebnis ...

