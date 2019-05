Umsatz im ersten Quartal ist 10% niedriger als in Q1/2018.

Das Book-to-Bill-Verhältnis im ersten Quartal ist weiterhin größer 1.

Drei SCM-Projekte gebucht, die nun in der Engineering-Phase sind.

Zwolle, 17. Mai 2019 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, hat heute sein Quartalsupdate für Q1/2019 für den Zeitraum bis zum 31. März 2019 veröffentlicht. Der Umsatz sank um 10% im Vergleich zum ersten Quartal 2018. Dies ist besser als der globale Halbleitermarkt, der laut SIA mit 15,4% unter dem Vorjahreswert liegt, so dass RoodMicrotec wie geplant stärker als der Markt wächst. Das zyklische Verhalten des Halbleitermarktes war 2018 nicht zu beobachten, wurde jedoch 2019 sichtbar. Zusammen mit dem stornierten Projekt eines Endkunden unseres Kunden, sind dies die Hauptgründe für die Umsatzentwicklung. Die allgemeine Marktsituation sowie ein Bestandsabbau bei einigen Kunden haben sich ebenfalls auf den Umsatz ausgewirkt.

Im letzten Quartal 2018 und im ersten Quartal 2019 wurden drei von vier sich in Verhandlung befindlichen SCM-Projekte gebucht und sind nun in der Engineering-Phase. Die Produktion für diese Projekte wird in den Jahren 2020 und 2021 starten. Darüber hinaus sind drei neue Projekte mit verschiedenen Kunden in Verhandlung, zwei im Automobil- und eines im Industriemarkt. Diese Projekte reichen von kompletten Turnkey-Dienstleistungen, einschließlich Design und Wafer-Sourcing, bis hin zu Projekten, bei denen RoodMicrotec Test, Verpackung und Logistik übernimmt.

"Das Projekt, das der Endkunde unseres Kunden storniert hat, hatte einen direkten Einfluss auf den Umsatz von RoodMicrotec im ersten Quartal 2019", sagt Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec. "Es ist jedoch ermutigend, dass das Book-to-Bill-Verhältnis immer noch über Eins liegt, und es uns ermöglicht, für die Zukunft zu planen. Wir haben auch stark an der Optimierung unserer Produktionsabläufe gearbeitet und sehen eine Effizienzsteigerung, die uns für das geplante Wachstum in den kommenden Jahren gut positioniert".

Ausblick

Auf Basis mehrerer neuer Aufträge sowie einer zunehmenden Anzahl von ASIC-Supply-Chain-Projekten in der Pipeline erwartet RoodMicrotec in den nächsten Jahren einen kontinuierlichen Umsatzanstieg. Das Unternehmen erwartet, dass es jährlich verbesserte positive Nettoergebnisse melden wird. Bei einem schwächeren Markt und den geopolitischen Unsicherheiten wird für 2020 ein Umsatz zwischen 16 Mio. EUR und 18 Mio. EUR erwartet.

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Zwolle, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Weitere Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

