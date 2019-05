An Asiens Börsen hat der japanische Aktienmarkt am Freitag die positiven Vorgaben von der Wall Street aufgenommen. Der US-Aktienmarkt war dank guter Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen auch am Donnerstag auf Erfolgskurs geblieben.

Der Leitindex Nikkei 225 machte am Freitag seine Vortagesverluste wieder wett und stieg um 0,89 Prozent auf 21 250,09 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies aber ein Minus von 0,44 Prozent.

Der Hang Seng in Hongkong verlor kurz vor Handelsschluss am Freitag mehr als 1 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um rund 2 Prozent. Hier wirkte negativ nach, dass US-Präsident Donald Trump mitten in dem Handelskonflikt mit Peking den Nationalen Notstand in der Telekommunikation erklärt und damit den Weg zu Maßnahmen gegen den chinesischen Telekom-Konzern Huawei freigemacht hatte. Am Freitag gaben damit an den Festlandbörsen die Aktien von Telekom-Unternehmen mit 2,6 Prozent überdurchschnittlich stark nach./la/jha/

ISIN XC0009692440 HK0000004322 CNM0000001Y0

