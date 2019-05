Morphosys -Aktien stehen bei Anlegern am Freitag hoch im Kurs. Der Grund sind gestiegene Chancen für das Biotech-Unternehmen auf das erste Mittel aus eigenem Hause. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die im MDax notierten Anteile 2 Prozent zum Xetra-Schluss, nachdem sie am Vortag bereits um fast 5 Prozent hochgeschnellt waren.

Morphosys nahm in seiner zulassungsrelevanten Studie (L-Mind) mit dem Antikörper Tafasitamab (Mor208) eine wichtige Hürde. In der Studie an 80 Patienten mit einer bestimmten Blutkrebsform sei der primäre Endpunkt erreicht worden, hieß es von dem Unternehmen.

Analystin Shanshan Xu von der Privatbank Berenberg ist begeistert: Die Daten der Studie zu Tafasitamab hätten nicht stärker ausfallen können, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sehr überzeugend sei, dass nun weitaus mehr Patienten vollständig auf die Therapie angesprochen hätten als zuvor./ajx/fba

