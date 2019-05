Die UBS hat Zalando nach Gesprächen mit Partnern des sich über die gesamte Logistikkette erstreckenden Dienstleistungsprogramms ZFS von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel wurde zugleich von 34 auf 32 Euro gesenkt. Sie sei vorsichtiger geworden hinsichtlich eines reibungslosen Übergangs des Geschäftsmodells hin zu einem Großhandels- und Marktplatzmix, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie auch auf den Kursanstieg um 70 Prozent in den vergangenen drei Monaten wegen der Fokussierung auf das Partner Programm (PP) des Online-Modehändlers und der Versprechungen über Umsatz- und Margenwachstum./ck/ag

