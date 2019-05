Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung, die gemessen an der jüngsten Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII), in der Konsolidierung der letzten Tage deutlich zurückkam, war schon mal ein guter Nährboden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Vor diesem Hintergrund habe die Stabilisierung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf Basis der Haltezone aus dem Aufwärtstrend seit Ende Dezember sowie der 50-Tages-Linie (akt. ...

