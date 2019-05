Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag im frühen Handel etwas zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,07 Prozent auf 167,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,11 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer gedämpften Risikofreude bei den Anlegern kurz vor dem Wochenende. Nach wie vor ist die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China ein bestimmendes Thema. Daher waren sichere Anlagehäfen wie der japanische Yen, der Schweizer Franken oder auch Bundesanleihen etwas stärker nachgefragt.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. Am späten Vormittag werden Zahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone und am Nachmittag Daten zur Konsumlaune in den USA erwartet./jkr/bgf/jha

