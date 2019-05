FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.30 Uhr um 6 Ticks auf 167,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,16 Prozent und das Tagestief bei 166,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.798 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 133,55 Prozent. Auch die jüngste Entspannung an den Aktienmärkten hat die Attraktivität des Bund-Future nicht gemildert. An den Geldmärkten werden Zinssenkungen in den USA und der Eurozone immer stärker eingepreist. Das Jahreshoch bei 167,43 bleibt in Reichweite.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2019 02:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.