Köln (ots) - Die WDRmg ist für viele attraktive und international bekannte Lizenzmarken verantwortlich, wie zum Beispiel die Maus, Shaun das Schaf von Aardman Animations oder (ganz neu) die Power Players von ZAG.



Bereits zum fünften Mal lädt die WDRmg nun zum Networking und Informationsaustausch ins Stammhaus in der Kölner Innenstadt ein. Experten der WDRmg präsentieren aktuelle Schwerpunkte in der Verwertung, PR- und Marketingmaßnahmen sowie Neuigkeiten zur Markt- und Medienpräsenz von Highlight-Marken wie "Die Maus", "Shaun das Schaf", "Meine Freundin Conni", von neuen Themen wie "Zeit für Timmy", "Die Schule der magischen Tiere" und allen weiteren Themen für deren Vermarktung die WDRmg verantwortlich ist.



Wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal wieder Gelegenheit zu einem Blick hinter die Kulissen, etwa während einer exklusiven Führung durch das denkmalgeschützte WDR Funkhaus oder der 20-minütigen "Sneak Preview" zum neuen Film "Shaun das Schaf 2: UFO-Alarm", der im September in die deutschen Kinos kommt.



Die zweitägige Veranstaltung findet am 12. und 13. Juni in Köln statt und richtet sich an Geschäftspartner der WDRmg, (potenzielle) Lizenznehmer sowie Lizenzinteressierte.



Die WDR mediagroup (WDRmg) ist die kommerzielle Tochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz in Köln und unter anderem mit der Auswertung der WDR Programme betraut. Neben dem Kerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, des Programmvertriebs und des Merchandisings umfasst ihr Portfolio auch barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- & Broadcast Services.



