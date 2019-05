Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im März

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie hat im März erneut abgenommen. Die globale Konjunkturabschwächung sowie der Handelsstreit zwischen den USA und China machen der deutschen Industrie zu schaffen. Verglichen mit dem Vormonat sank der Auftragsbestand um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Der Orderbestand aus dem Inland verringerte sich um 0,7 Prozent, der aus dem Ausland sank um 0,8 Prozent.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt weiter

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im ersten Quartal 2019 weiter gestiegen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) gab es 44,9 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs die Zahl der Erwerbstätigen somit um 481.000 Personen oder 1,1 Prozent.

Autoabsatz in Europa im April leicht gesunken

In Europa sind auch im April weniger Pkw zugelassen worden. Insgesamt ging die Zahl der Neuzulassungen in der EU und der europäischen Freihandelszone Efta um 0,5 Prozent auf rund 1,34 Millionen Fahrzeuge zurück, wie die Herstellervereinigung Acea meldete. In den ersten vier Monaten ergab sich ein Minus von 2,5 Prozent auf gut 5,49 Millionen Autos.

Bundesbank plädiert für EZB-Strategiedebatte

Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch hat sich für eine grundlegende Debatte über das Handeln und die Strategien der Notenbanken und damit auch der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen. "Es hat große Veränderungen an den Finanzmärkten gegeben und in der Weltwirtschaft. Es macht also Sinn, dass sich auch Zentralbanken hinterfragen", sagte Buch im Interview mit der Börsen-Zeitung. Sie zeigte sich sicher: "Im Eurosystem wird man eine solche Strategiediskussion auch irgendwann führen."

Brainard: Fed sollte etwas höhere Inflation hinnehmen

Die US-Notenbank sollte nach Einschätzung von Fed-Gouverneurin Lael Brainard einen leichten Anstieg der Inflation akzeptieren. Die Aussage deutet darauf hin, dass die Fed auch bei steigendem Preisdruck die Zinsen nicht anheben müsste. Der zugrunde liegende Inflationsdruck scheine, nach Herausrechnung vorübergehender und spezifischer Faktoren, "etwas unter" dem 2-Prozent-Ziel der Fed zu liegen, sagte Brainard. Das sei eine überraschende Entwicklung angesichts der anhaltend sinkenden Arbeitslosigkeit.

ESM-Chef "besorgt" über griechische Steuer- und Rentenbeschlüsse

Der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM hat jüngst beschlossene Steuersenkungen und Rentenerhöhungen in Griechenland kritisiert. "Wir sind darüber besorgt", sagte ESM-Direktor Klaus Regling nach dem Treffen der Euro-Finanzminister. Die Schritte könnten dazu führen, dass das ehemalige Krisenland die mit der Eurogruppe vereinbarten Haushaltsziele 2019 "deutlich" verfehlen werde und im kommenden Jahr sogar noch klarer.

Umfrage sieht hohe Verluste für Union und SPD bei Europawahl

Eine Woche vor der Europawahl zeichnen sich für Union und SPD herbe Verluste ab. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Augsburger Allgemeine erklärten 29,6 Prozent der Befragten, sie würden CDU/CSU wählen, wenn am Sonntag Europawahl wäre. Die SPD bekäme 17,2 Prozent der Wählerstimmen, teilte das Blatt mit.

EU-Spitzenkandidaten grundsätzlich für Abschaffung von Kurzstreckenflügen

Trotz Meinungsverschiedenheiten bei der Frage nach den richtigen Wegen im Kampf gegen den Klimawandel haben sich die Spitzenkandidaten der Konservativen und Sozialdemokraten für die Europawahl im Grundsatz für eine Abschaffung von Kurzstreckenflügen ausgesprochen. Alternativ müsse es "eine gute Bahn geben", sagte der sozialdemokratische Spitzenkandidat Timmermans im "TV-Duell zur Europawahl" im ZDF.

EU weist Warnungen der USA zu Rüstungsprojekten zurück

Die EU bleibt im Streit mit den USA über den Zugang zu europäischen Rüstungsprojekten hart. In einem Brief wies die Europäische Union Vorwürfe zurück, sie wolle US-Unternehmen von der Beteiligung an neuen EU-Rüstungsvorhaben ausschließen. Sie betonte dabei, dass der US-Verteidigungsmarkt für europäische Unternehmen deutlich stärker beschränkt ist als umgekehrt.

Bundeswehr will Ausbildung im Irak wieder aufnehmen

Die Bundeswehr will ihre wegen der Spannungen in der Region um Iran unterbrochene Ausbildungsmission fortsetzen. "Die Bundeswehr beabsichtigt, die Ausbildung zeitnah wieder aufzunehmen", hieß es dazu dem Verteidigungsministerium. Grundlage für diese Entscheidung sei die aktuelle Lagebewertung sowie die Abstimmung mit den Partnern.

Bundestag macht Weg für Bafög-Erhöhung frei

Studenten erhalten künftig mehr Bafög und auch leichteren Zugang zu der Ausbildungsförderung. Der Bundestag stimmte dem Gesetzentwurf der Bundesregierung in Berlin mit der Mehrheit der Koalition zu. Der Bundesrat muss sich noch mit dem Vorhaben befassen.

Bundesjustizministerium warnt Unternehmen vor Rechtsrisiken bei US-Datenzugriff

Das Bundesjustizministerium hat Unternehmen auf mögliche Rechtsrisiken hingewiesen, sollten sie US-Behörden Zugriff auf persönliche Daten gewähren, die in Europa gespeichert sind. "Es ist grundsätzlich Aufgabe der betroffenen Unternehmen, die sie betreffenden datenschutzrechtlichen Anforderungen zu kennen und einzuhalten", heißt es in einem dem Handelsblatt vorliegenden Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs im Justizministerium, Christian Lange (SPD), an den FDP-Bundestagsabgeordneten Jimmy Schulz.

Niederländische Geheimdienste prüfen Spionageabsicht von Huawei - Zeitung

In den Niederlanden haben die Geheimdienste einem Medienbericht zufolge eine Untersuchung zu möglichen Spionageaktivitäten des chinesischen Konzerns Huawei eingeleitet. Nach Informationen der Zeitung De Volkskrant geht es um die Frage, ob der Telekommunikationskonzern "Hintertüren" eingebaut hat, um Kundendaten abzugreifen. Die Sicherheitsbehörden wollten sich auf Anfrage dazu nicht äußern.

USA reduzieren Zölle auf türkischen Stahl

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Sonderzölle auf Importe von Stahl aus der Türkei wieder gesenkt. Statt 50 Prozent würden ab 21. Mai nur 25 Prozent fällig, teilte das Weiße Haus mit. Die USA hatten die Zölle im vergangenen Jahr im Zuge des Streits um einen in der Türkei inhaftierten amerikanischen Pastor drastisch erhöht.

Trump wirbt für neues "beneidenswertes" Einwanderungsmodell

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag seine Reform für die Einwanderungspolitik des Landes vorgestellt. Der Plan werde dafür sorgen, dass die Welt die USA für ihr Einwanderungsmodell beneiden werde, sagte Trump im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington. Die Reform sieht unter anderem eine deutliche Erhöhung der Einwanderungsquote für Fachkräfte vor.

Guaidó: Derzeit keine Verhandlungen mit Maduro-Regierung

Venezuelas selbsternannter Übergangspräsident Juan Guaidó hat Berichten über Geheimverhandlungen mit der Regierung von Staatschef Nicolás Maduro widersprochen. "Nein, Verhandlungen finden derzeit nicht statt zwischen der Regierung und der Opposition", sagte Guaidó im ZDF-"heute journal". Auf einer politischen Kundgebung in Caracas räumte er aber ein: "Es sind einige Gesandte in Norwegen." Oslo versuche, in dem Konflikt zu vermitteln.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko/Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 8,25%

May 17, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

