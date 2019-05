Basel/Muttenz (ots) -



- Marcel Wild und Christoph L. Wild führen seit Mitte 2017 als

Vertreter der dritten Eigentümergeneration operativ die Dr. Wild &

Co. AG, ein 1932 gegründetes, in der Region Basel verankertes,

unabhängiges und im Pharmabereich und insbesondere auch im Bereich

Oral Care tätiges Schweizer Familienunternehmen mit eigenem

Herstellungsbetrieb.



- Die Lancierung der neu designten Webseite des

Familienunternehmens (www.wild-pharma.com) markiert einen Meilenstein

und den offiziellen Startschuss für die Umsetzung des von Marcel Wild

und Christoph L. Wild initiierten, rundum erneuerten

Unternehmensauftrittes, welcher das Familienunternehmen inskünftig

klar und zeitgemäss auftreten lässt.



- Der neue Unternehmensauftritt führt zu einer konsequenten

Positionierung des Namens der Eigentümerfamilie Wild im ganzen

Auftritt und insbesondere auch auf den Verpackungen der Produkte, für

deren Qualität die Familie Wild seit der Unternehmensgründung mit

ihrem Namen einsteht.



Die Dr. Wild & Co. AG, ein im Pharmabereich und insbesondere auch

im Bereich Oral Care tätiges Familienunternehmen, lancierte heute

seine neue Webseite (www.wild-pharma.com). Die neue Webseite ist ein

Kernelement des neuen Unternehmensauftrittes, den das

Familienunternehmen unter der Führung von Christoph L. Wild,

Vizepräsident des Verwaltungsrates und stellvertretender CEO, in

Zusammenarbeit mit einem starken Team von Wirz Brand Relations

(federführend bei Wirz waren Thomas Städeli und Michaela Burger)

entwickelt hat. Im Zentrum des neuen Auftrittes steht Wild, der Name

der Eigentümerfamilie, weil sich die Familie Wild seit der Gründung

des Unternehmens im Jahr 1932 stets persönlich und mit viel Herz und

Leidenschaft im und für ihr Unternehmen und somit direkt für das

Wohlbefinden von Patienten und Konsumenten einsetzt.



Der neue Unternehmensauftritt positioniert die Dr. Wild & Co. AG

deshalb folgerichtig als Familienunternehmen, welches sich mit seinen

Produkten dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Menschen im Alltag

verschrieben hat. Von den Veränderungen erfasst ist nicht nur die

Webseite sondern der ganze externe Auftritt, insbesondere auch die

Verpackungen der Produkte.



"Unsere Väter haben ausgezeichnete Arbeit dabei geleistet, unsere

wichtigen Marken und Produkte, wie z.B. Contra-Schmerz® oder Vi-De 3®

in unserem Heilmittelportfolio oder Tebodont®, Emofluor® und Emoform®

in unserem Oral Care Portfolio, zu entwickeln. Die Tiefe unseres

aussergewöhnlichen Healthcare-Gesamtproduktportfolios ist aber den

wenigsten Kunden und Patienten wirklich bekannt. Ebenso wissen unsere

Stakeholder in der Regel nicht, dass die Dr. Wild & Co. AG eine

grosse Zahl seiner Produkte immer noch selbst in der Schweiz

herstellt", stellt Christoph L. Wild fest. "Der heutige Kunde ist

zunehmend skeptisch gegenüber managergeführten Grosskonzernen und

interessiert sich mehr und mehr für die saubere und

verantwortungsvolle Herstellung von Produkten. Deshalb ist die

Tatsache, dass die Dr. Wild & Co. AG ein Familienunternehmen ist, bei

dem die Verantwortlichen mit ihrem Namen für die Produkte, welche sie

selbst herstellen und/oder vertreiben, einstehen, wertvolles

Vertrauenskapital, auf das wir in Zukunft mit dem neuen

Unternehmensauftritt setzen wollen."



"Die neue Webseite verkörpert alles, wofür unser

Familienunternehmen unter der gemeinsamen Führung von mir und

Christoph L. Wild steht: übersichtlich, klar, modern, mit der Familie

und der Region untrennbar verbunden und mit vielfach bewährten und

neu entwickelten Produkten", hält Marcel Wild, CEO, fest. "Das neue,

kohärente und zeitgemässe Packungsdesign, welches wir noch separat

präsentieren werden, wird den neuen Auftritt zudem optimal abrunden."



Die Packungen im neuen Design werden rollierend lanciert. Momentan

wird erwartet, dass sämtliche Kernprodukte aus dem Oral Care

Portfolio (Zahnpasten, Mundspülungen, Mundbäder, Gels und weitere

Produkte) bis Ende des Jahres im neuen Packungsdesign auf dem

Schweizer Markt lanciert sein werden. Da Packungsänderungen bei

Heilmitteln genehmigungspflichtig sind, ist der Wechsel bei den

Heilmitteln nicht restlos planbar; der Wechsel bei den Heilmitteln

wird aber momentan im Jahr 2020 erwartet.



Über die Dr. Wild & Co. AG



Die Dr. Wild & Co. AG ist seit ihrer Gründung im Jahr 1932 mit

ihrem Portfolio mit Heilmitteln, Oral Care Produkten, weiteren

Kosmetika, Medizinprodukten und einem Nahrungsergänzungsmittel der

Gesundheit und dem Wohlbefinden des Menschen im Alltag verpflichtet.

Sie ist ein unabhängiges, in der Region Basel verwurzeltes Schweizer

Familienunternehmen, welches noch eine Vielzahl seiner Produkte

selbst an seinem Sitz in Muttenz in der Schweiz herstellt. Sie

vertreibt und kommerzialisiert ihre Produkte in der Schweiz im OTC-,

Ärzte/Spitäler- und Dentalkanal mit entsprechend qualifizierten und

erfahrenen Aussendienstmitarbeitern. Zudem vertreibt sie viele

Produkte mit der Hilfe von langjährigen Partnern und Distributoren in

über 40 Ländern mit einem Fokus auf Europa, den Nahen und Mittleren

Osten und Asien. Ihre Produkte sind überdies in der Schweiz seit

jeher ausschliesslich im Fachhandel erhältlich.



Hinter der Dr. Wild & Co. AG steht die in der Region Basel

verwurzelte Familie Wild, welche sich seit der Unternehmensgründung

persönlich und mit viel Herz und Leidenschaft im und für das

Unternehmen einsetzt. Das persönliche Engagement und die

unternehmerische Verantwortung zeigen sich insbesondere dadurch, dass

das Unternehmen sich nach wie vor zu 100% im Familienbesitz befindet

und seit seiner Gründung strategisch und operativ erfolgreich von

Familienmitgliedern geführt wird. Seit dem Jahr 2017 ist nun mit

Marcel Wild und Christoph L. Wild die dritte Generation operativ am

Ruder und führt das Unternehmen mit neuen Strategien und mit Elan und

Leidenschaft dynamisch in die Zukunft.



Die Dr. Wild & Co. AG verfügt über ein breites Produkteportfolio

mit vielen Highlights.



Oral Care. Die Dr. Wild & Co. AG verfügt über ein einzigartig

breites Portfolio von eigens entwickelten, innovativen Zahnpasten,

Gels, Mundspülungen und Mundbädern. Das Portfolio wird von weiteren

Hilfsprodukten abgerundet (z.B. Sprays, Zahnseiden, Sticks etc.).

Diese Produkte, welche unter den Marken Tebodont®, Emoform®,

Emofluor®, Depurdent® und Emofresh® im In- und Ausland

kommerzialisiert werden, halten mit ihren verschiedenen innovativen

Formulierungen und Zusammensetzungen hervorragende Lösungen für die

tägliche Mund- und Zahnpflege und die Adressierung spezifischer

Bedürfnisse und Probleme (z.B. sensible Zähne, Zahnfleischprobleme)

bereit.



Vitamin D. Seit dem Jahr 2000 ist die Dr. Wild & Co. AG Pionierin

und Marktführerin im Bereich Vitamin D in der Schweiz und bietet ein

breites und innovatives Portfolio mit teils kassenzulässigen und

teils nicht kassenzulässigen, täglich und monatlich einnehmbaren

Heilmitteln sowie mit Vitamin D Wild Kapseln Vegan das erste vegane

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D an.



Pädiatrische Heilmittel. Mit Vitamin D Wild Öl, der Wundsalbe

Oxyplastin® und dem Heilmittel Deaftol® (u.a. für Entzündungen des

Mund- und Rachenraumes), welche alle schon ab dem Säuglingsalter

angewendet werden können, leistet die Dr. Wild & Co. AG einen

wichtigen Beitrag für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern

schon ab dem Säuglingsalter.



Schmerzmittel. Die Marke Contra-Schmerz® steht für erschwingliche

Schmerzmittel zur Selbstmedikation und war essenziell für das erste

Wachstum nach der Unternehmensgründung im Jahr 1932. Das erste

Contra-Schmerz® wurde im Jahr 1933 im Schweizer Markt eingeführt und

besticht auch noch in der heutigen Zusammensetzung als

Contra-Schmerz® plus mit dem einzigartigen und praktischen "Röhrli"

als Verpackung. Selbstverständlich bietet das Unternehmen zusätzlich

und ganz im heutigen Trend mit Contra-Schmerz® IL 400 auch ein

Contra-Schmerz Produkt mit Ibuprofen an.



