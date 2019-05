Die Direktbank Dadat Bank ging als Sieger eines aktuellen Tests der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) hervor. Im Rahmen der breit angelegten dreimonatigen Untersuchung standen die Kriterien Konditionen, Transparenz und Komfort, Produktvielfalt sowie Kundendienst im Fokus der Marktforscher. Bei den insgesamt 16 getesteten Onlinebanken in Österreich liegt die erst vor zwei Jahren in Salzburg gestartete Dadat Bank an der Spitze, auf den Plätzen folgen bankdirekt und easybank. Bankchef Ernst Huber: "Dass wir bei dem groß angelegten Direktbanken-Test nach so kurzer Zeit schon ganz oben auf dem Podest stehen, ist für mich und mein Team eine großartige Auszeichnung und motiviert uns ungemein".

