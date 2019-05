Fragt man Warren Buffett nach seiner Anlageregel Nummer eins, so wird er antworten: "Verliere kein Geld." Und fragt man ihn nach seiner zweitwichtigsten Börsenregel, so wird sie lauten: "Vergiss niemals Regel Nummer eins." Aber was soll dies konkret bedeuten? Die Weisheiten lassen sich vielfältig interpretieren, sollen jedoch im Grund darauf hinweisen, dass wir uns unsere Investmententscheidungen immer gut überlegen, vorsichtig agieren und nur Strategien anwenden sollen, von denen wir uns vorher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...