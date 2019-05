Der amerikanische Grafikspezialist Nvidia Corp. (ISIN: US67066G1040, NASDAQ: NVDA) kündigt eine Quartalsdividende von 0,16 US-Dollar an. Die Ausschüttung erfolgt am 21. Juni 2019 (Record date: 31. Mai 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns liegt beim aktuellen Börsenkurs von 160,19 US-Dollar (Stand: 16. Mai 2019) bei 0,40 Prozent. Nvidia mit Sitz in ...

