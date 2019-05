Dänemark will den Verbrauch von Einwegtüten weiter reduzieren. Ab 2020 will das Land zum einen die unentgeltliche Abgabe von Tragetaschen verbieten. Zum anderen soll es ein Abgabeverbot für dünne Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke unter 30 µm geben. Das sieht ein Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Verpackungsrichtlinie vor, den die dänische Regierung an die EU-Kommission zur Notifizierung ...

