Der mittelständische Pharmahersteller will sich stärker auf bestimmte Schwerpunkte der Schmerzbehandlung fokussieren, zum Beispiel periphere neuropathische Schmerzen (PNP), chronische postoperative Schmerzen, chronische Rückenschmerzen und Osteoarthrose. Entsprechende Projekte will das Unternehmen stärker als bisher mit Unterstützung von Partnern realisieren, vor allem in Phasen der technischen und klinischen Entwicklung. "Wir wollen unsere Forschungsaktivitäten zudem stärker internationalisieren und flexiblere Strukturen schaffen. Unser Ziel ist, die Pipeline zu verdoppeln", erklärte Gabriel Baertschi, CEO des Unternehmens. "Forschung und Entwicklung bleibt Kern unserer Strategie", so Baertschi weiter, aber wir müssen "die Art und Weise, wie wir forschen, ändern, ...

