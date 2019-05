Nach Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an der Wiener Börse vor dem Wochenende Gewinn mitgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte am Freitag um 9.15 Uhr bei 3.055,96 Zählern um 16,11 Punkte oder 0,52 Prozent unter dem Donnerstag-Schluss (3.072,07). Bisher wurden 271.361 (Vortag: 178.024) Aktien gehandelt (Einfachzählung).An ...

