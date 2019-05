Gestern erreichte die Summe aller Gebote 6 Mrd. Euro. Keiner übersieht, wie die Position des jeweils anderen Mitbieters einzuordnen ist. Für Unruhe sorgt insbesondere die Haltung des kleinsten in dieser Runde, 1&1 Drillisch sowie United Internet. Beide Aktien waren gestern deutliche Gewinner, doch keiner weiß, wer am Ende die besten Karten in der Hand hat. Eine Anfangsposition ist richtig aber ein Nachlegen bleibt noch offen, bis die endgültige Entscheidung im gesamten Bieterverfahren gelaufen ist.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info