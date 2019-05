Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Veröffentlichung des dritten Gründerszene Reports - "New Work - Was Mitarbeiter heute motiviert" folgt auf "Startup Investment Guide 2019" und "KI Guide 2019" - New Work Report als Download erhältlich unter https://gs-reports.de



Das Medienhaus Vertical Media, u.a. bekannt für Gründerszene.de, die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft, veröffentlicht den dritten Gründerszene Report mit dem Titel "New Work - Was Mitarbeiter heute motiviert". Mit den Gründerszene Reports wird das Portfolio Vertical Medias um bezahlte Inhalte ergänzt.



New Work - Was Mitarbeiter heute motiviert



Der dritte Gründerszene Report widmet sich dem Trend New Work, der den Arbeitsmarkt neu definiert. Führungskräften, HR-Managern und Arbeitnehmern liefert der Report die wichtigsten Einblicke in die Zukunft der Arbeit. Thematisiert werden u.a. Motivationstipps für Mitarbeiter, die Organisationstheorie Holacracy, Home Office und die damit verbundenen rechtlichen Gegebenheiten, OKRs, die besten HR-Tools sowie Tipps für die erfolgreiche Talentsuche in Zeiten von Arbeit 4.0. Erfahrene Praktiker geben Startups und etablierten Unternehmen im New Work Report realisierbare Praxistipps, die von der Gründerszene-Redaktion mit Experteninterviews und Kommentaren ergänzt werden.



Alex Hofmann, Chefredakteur Gründerszene: "Wer den immer stärker werdenden Wettbewerb um junge Talente gewinnen will, muss verstehen, was diese Mitarbeiter motiviert, wie sie ihre Arbeit organisieren wollen und welche Management-Tools für sie passen. Der Report liefert die passenden Antworten."



Erhältlich ist der New Work Report ab 299,00 EUR zzgl. MwSt unter https://gs-reports.de



Gründerszene Reports



In den letzten 10 Jahren hat Gründerszene eine umfangreiche Expertise rund um Startups, Technologien und Digitalisierung aufgebaut und bietet seinen Lesern mit den Gründerszene Reports Insights zu dezidierten Themenfeldern der Digitalwirtschaft. In der Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Gründerszene-Redakteuren und Experten der Branche entstehen auf 100+ Seiten qualitative Leitfäden für Gründer, Investoren und Corporates der Digitalwirtschaft. Bisher erschienen der "Startup Investment Guide 2019" und der "KI Guide 2019". Der "Startup Investment Guide 2019" dient als Leitfaden allen, die Kapital suchen, in Startups investieren möchten oder verstehen wollen, wie die Finanzierung von jungen Unternehmen funktioniert. Der "KI Guide 2019" zeigt auf, was genau sich hinter Künstlicher Intelligenz verbirgt und wie Unternehmen diese Technologie nutzen können, um neue Geschäftspotenziale zu entdecken.



Über Vertical Media



Vertical Media ist das Medienhaus der deutschen Digitalwirtschaft. Wir sind ein Tochterunternehmen der Axel Springer SE und Anbieter verschiedener Online- und Offline-Plattformen wie Gründerszene.de. Wir bringen Menschen und Unternehmen zu digitalen Themen zusammen und weiter.



Gründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft. Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet Gründerszene Onlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wie Spätschicht und Heureka. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen erreicht Gründerszene 1,4 Million Unique User im Monat und liefert die relevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.



Links



https://gs-reports.de https://verticalmedia.com https://www.gruenderszene.de



OTS: Vertical Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116368 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116368.rss2



Pressekontakt: Lisa Kühne Communications Manager Tel: 030 921 025 394 E-Mail: lisa.kuehne@verticalmedia.com