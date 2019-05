++ S&P 500 scheitert an wichtigem Widerstand ++ Fronten zwischen den USA und China verhärten sich ++ GBP verliert an Boden ++ DE30-Bären nach starker Erholung mit etwas Gegenwind ++An der Wall Street verhalfen am gestrigen Donnerstag hervorragende US-Daten sowie starke Unternehmensberichte, u.a. vom Einzelhandelsriesen Walmart, die jüngste Erholung auch für einen dritten Tag in Folge auszudehnen. Der marktbreite S&P 500 rutschte am Nachmittag sogar für die aktuelle Handelswoche kurz wieder in die Gewinnzone, konnte die Zuwächse jedoch nicht alle halten und schloss daraufhin leicht unter dem Schlusskurs der vergangenen Woche bei 2.853 Punkten. Bei den drei großen US-Aktienindizes waren Anstiege zwischen 0,9% und 1% zu beobachten, wobei der technologielastige NASDAQ der Outperformer war. Die Anleger werden am letzten ...

