Der Faser-Konzern Lenzing setzt auf die Blockchain-Technologie, um das Geschäft mit Fasern der Marke TencelTM zu unterstützen und sowohl für Modemarken als auch für Konsument/innen vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit ihrer Fasern bis zum fertigen Kleidungsstück zu gewährleisten. Dieses Ziel will Lenzing nach Evaluierung mehrerer Initiativen durch die Zusammenarbeit mit der Plattform des Technologieunternehmens TextileGenesisTM mit Sitz in Hongkong erreichen. CEO Stefan Doboczky: "Mit Fasern der Marke LenzingTM EcoveroTM war die Lenzing Gruppe Vorreiter bei der physischen Rückverfolgbarkeit ihrer Fasern und tritt jetzt in das Zeitalter der digitalen Identifizierung ein. Dieser Meilenstein der Transparenz ist ein weiteres starkes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit". ...

