Ultimate Paperbox mit Sitz in City of Industry, Kalifornien, hat vor kurzem eine neue Heidelberg Speedmaster XL 106-8+L installiert. Damit will die Verpackungsdruckerei ihren Marktanteil ausbauen und Premium-Produkte in höchster Qualität für ihre anspruchsvollen Kunden produzieren.Die Speedmaster XL 106 ist die erste Druckmaschine von Heidelberg und steht im Drucksaal neben Maschinen des Wettbewerbs. "Ich wünschte mir schon seit langem eine Druckmaschine von Heidelberg, und nun haben wir endlich die Aufträge, um die hohe Produktivität dieser Maschine nutzen zu können," beschreibt Janak Patel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...