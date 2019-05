Die Turbulenzen auf dem internationalen politischen Parkett, aber auch Ungewissheiten in der künftigen technologischen Ausrichtung führen dazu, dass der Elektronikmaschinenbau leicht abkühlt. Zum Auftakt der Messe SMTconnect 2019 gab der Fachverband Productronic im VDMA gute und dennoch leicht eingetrübte Prognosen zum allgemeinen deutschen Maschinenbau und zum Markt für Elektronikproduktionsmittel.

Die gute Nachricht im allgemeinem Maschinenbau zuerst: "Trotz der abgeschwächten Konjunkturdaten steht die Industrie der Maschinenbauer gut da", resümiert Daniel Müller, Fachabteilung Productronic des VDMA Electronics, Micro and Nano Technologies, die derzeitigen Entwicklungen im allgemeinem Maschinenbau. Dennoch zeichnen sich dunkle Wolken am Horizont ab. "Zum vierten Mal in Folge mussten die im VDMA gemeldeten Maschinenbau-Unternehmen Einbußen im Auftragseingang sowohl aus dem Inland wie auch aus dem Ausland hinnehmen", erläutert Müller weiter. "Verschiedene Faktoren führen zu diesem "dezenten Abwärtstrend, wobei die EU eine eher untergeordnete Rolle spielt", betont er und nennt dabei Schlagwörter wie Brexit, Trump und der Handelskrieg mit China. In Anbetracht dessen, verhalte sich die Industrie verhalten, was Auswirkungen auf den Auftragseingang im allgemeinen Maschinenbau habe, argumentiert er.

Noch habe dies keine Auswirkungen auf die hiesige allgemeine Maschinenproduktion, versichert Müller: "Im Moment ist die Maschinenproduktion mit derzeit 4 Prozent zum Vorjahr noch leicht im Plus. Aufgrund der letzten zwei, drei guten Jahre sind die Auftragsbücher noch voll." Gemessen an den prosperierenden Vorjahren sei das Plus in der Maschinenbau-Produktion jedoch gering, räumt er ein: "Wir hatten erwartet, dass ...

