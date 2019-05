Berlin (ots) - In kleinen Firmen bleibt der Datenschutz am Chef hängen: Der muss Geld und Zeit investieren. Günstige Software kann das Dilemma lösen. Unternehmer generieren sich mit dem Online-Tool PRIVE in wenigen Klicks die für die DSGVO nötigen Dokumente und Verträge. Das gibt Unternehmern die Kontrolle zurück und macht aus Datenschutz-Risiken neue Marketing-Chancen.



Marketing-Vorteil statt DSGVO-Stress



Wer mehr als neun Mitarbeiter hat, braucht in der Regel einen Datenschutzbeauftragten. Aber auch kleinere Firmen können einen Experten bestellen und zeigen: Uns kann man vertrauen. Deshalb gründeten Anwälte der Kanzlei Siebert Goldberg LLP die Legaltrust GmbH. Unternehmer sollten sich per Software Experten "on demand" bestellen können - ohne hohe monatliche Fixkosten.



Inhaber wollen die Kontrolle behalten



"Als wir unseren Dienst auf der Plattform eRecht24 testeten, gaben viele kleinere Unternehmen an: Wir wollen keinen teuren Datenschutzbeauftragten. Wir wollen vor allem eine einfache Datenschutzsoftware und so viel wie möglich selbst machen. Also stellten wir um und konzentrierten uns auf die Software. Datenschutzerklärung, Verarbeitungsverzeichnis, technische und organisatorische Maßnahmen und andere Dokumente kann sich das Unternehmen mit PRIVE einfach und schnell selbst generieren. Unsere Tools für automatische Online-Abschlüsse von AV-Verträgen und Mitarbeiterverpflichtungen geben den Unternehmen unverzichtbare Hilfe zum kleinen Preis", sagt Rechtsanwalt Lev Lexow, Geschäftsführer der Legaltrust GmbH und Datenschutzauditor (TÜV).



Erschwinglicher Datenschutzbeauftragter für kleine Unternehmen



Wer will, bestellt mit PRIVE zum geringen Aufpreis einen TÜV-zertifizierten Datenschutzbeauftragten und nennt ihn werbewirksam als Ansprechpartner.



Hier geht's zum Online-Dienst: https://www.prive.eu/



Über die Legaltrust GmbH



Die Legaltrust GmbH stellt externe Datenschutzbeauftragte für Unternehmen und betreibt die Legal Tech Software Lösung PRIVE. Damit sichern Anwender mit wenig Aufwand und zu geringen Kosten den firmenweiten Datenschutz. Hinter dem Unternehmen steht die Anwaltskanzlei Siebert Goldberg LLP, die sich auf Internet- und Datenschutzrecht spezialisiert hat.



