FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.05.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES CENTRICA WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 85 PENCE - BARCLAYS INITIATES DRAX GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 333 PENCE - BARCLAYS INITIATES HURRICANE ENERGY WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 75 PENCE - BARCLAYS INITIATES SSE PLC WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 1000 PENCE - BERENBERG CUTS ECKOH PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 45 PENCE - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1780 (1600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1250 (1150) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS THOMAS COOK TO 'SELL' ('NEUTRAL') - CITIGROUP CUTS THOMAS COOK TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 0 (28) PENCE - CS CUTS FERGUSON TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 4740 (5735) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 77 (85) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK INITIATES G4S WITH 'HOLD' - TARGET 200 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 360 (300) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.41% TO 7324 (CLOSE: 7353.51) POINTS BY IG - JEFFERIES CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 24 (43) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 627 (614) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 615 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INFORMA TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 811 PENCE - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 460 (720) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 1900 (1840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 385 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - LAMPE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'KAUFEN' - LAMPE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'KAUFEN' - LIBERUM RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (SELL) - LIBERUM RAISES BHP GROUP TO 'BUY' ('SELL') - LIBERUM RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (SELL) - LIBERUM RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 375 (320) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 651 PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES HISCOX WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 1619 PENCE - MS INITIATES LANCASHIRE HLDGS WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 667 PENCE - ODDO BHF CUTS THOMAS COOK TO 'REDUCE' ('NEUTRAL') - TARGET 18 (35) PENCE - UBS CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 230 (245) PENCE - UBS RAISES SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 440 (400) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob