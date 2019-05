"Unser Markenversprechen ‚Wir sind da.' formuliert die Werte, für die Arburg schon immer steht: Wir setzen uns jederzeit kompromisslos für die Belange unserer Kunden ein", betont Gerhard Böhm, Arburg-Geschäftsführer Vertrieb. Mit diesem hohen Anspruch habe man einen neuen Leiter für die Niederlassung in Frankreich gesucht und mit Frédéric Vandecandelaere gefunden. Mann vom Fach Der neue Geschäftsführer der Arburg SAS hat ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert und zusätzlich den Master of International Business an der Ecole de Management in Straßburg abgeschlossen. Durch seine vorherigen Tätigkeiten bringt er langjährige Erfahrungen im Maschinenbau und der Kunststoffverarbeitung mit. So leitete Frédéric Vandecandelaere zum Beispiel die französische Vertriebsniederlassung eines Herstellers thermoplastischer Komponenten. Während seiner Einarbeitungszeit bei Arburg wird er abwechselnd im Stammhaus in Loßburg und in der Niederlassung Aulnay-sous-Bois tätig sein und sich so intensiv auf seine neue Aufgabe vorbereiten. Erfahrene Mitarbeiter Frédéric Vandecandelaere übernimmt ein eingespieltes Team. Dieses besteht aus 26 Mitarbeitern, die großteils seit vielen Jahren für Arburg tätig sind. Sie betreuen die Kunden in Frankreich sowie in den Maghreb-Ländern Algerien, Marokko und Tunesien kompetent und umfassend in Sachen Maschinen- und Anwendungstechnik sowie Automationslösungen. Der französische Markt ist in fünf Verkaufsgebiete unterteilt, die von den jeweiligen Vertriebsmitarbeitern individuell betreut werden. Für schnelle und kompetente Hilfe vor Ort sorgen die acht Servicetechniker. Hinzu kommt die Hotline, über die die Kunden Expertenhilfe per Telefon erhalten. Mit rund 1.360 Quadratmetern Fläche bietet das Niederlassungsgebäude ausreichend Platz für einen Showroom mit vier Allrounder-Spritzgießmaschinen, Schulungsräumen und ein Ersatzteillager. (sf)

