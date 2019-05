WOLFSBURG (Dow Jones)--Die Kaufzurückhaltung in vielen Regionen hat dem Volkswagen-Konzern im April einen Absatzrückgang beschert. Der Gesamtabsatz fiel um 6,6 Prozent auf 866.400 Einheiten, wie die Wolfsburger mitteilten. Seit Januar wurden damit 3,472 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 3,7 Prozent.

Im April entfielen auf den Gesamtabsatz 799.800 Pkw der Marken VW, Audi, Skoda, Seat und Porsche und 65.200 Nutzfahrzeuge (VW, MAN, Scania). Das entspricht im Jahresvergleich minus 7,0 Prozent bzw minus 0,9 Prozent.

"In vielen wichtigen Ländern haben die Gesamtmärkte im April den Rückwärtsgang eingelegt", sagte Vertriebschef Christian Dahlheim. "Auch in unserem größten Einzelmarkt China übten sich die Kunden vieler Marken trotz der Mehrwertsteuersenkung weiter in Kaufzurückhaltung." Diesem Trend habe sich auch der Volkswagen-Konzern nicht entziehen können. "Wir führen in den kommenden Monaten wichtige neue Modelle ein und blicken weiter etwas optimistischer in die zweite Jahreshälfte."

In China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im April mit 302.600 Fahrzeugen 9,6 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Seit Jahresbeginn betrug der Rückgang 7,1 Prozent.

In Europa gingen 394.800 Fahrzeuge an die Kunden, ein Minus von 2,0 Prozent, davon in Deutschland 118.200, was einem Rückgang von 6,3 Prozent entsprach.

In den USA verringerte sich der Konzernabsatz um 3,7 Prozent auf 51.700 Fahrzeuge.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.