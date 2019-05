Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Simone (21, Stade), Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf) oder Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau)? Wer wird "Germany's next Topmodel" 2019? Nach 15 Wochen voller Spaß, Energie, Leidenschaft und Emotionen kürt Heidi Klum am Donnerstag, 23. Mai, die Gewinnerin im Live-Finale aus dem ISS Dome in Düsseldorf. Doch bevor das Cover der Haper's Bazaar in der Halle gelüftet wird, erwartet die Zuschauer eine Show der Extraklasse.



Surprise, surprise! Ein Finale voller Überraschungen Sie weiß genau, wovon sie spricht: Topmodel Tyra Banks moderierte bis 2015 22 Staffeln von "America's next Topmodel". Sie ist neben US-Schauspieler Channing Tatum und seinen Magic Mike-Tänzern, der US-Pop-Rock-Band Jonas Brothers, der britischen Singer-Songwriterin Ellie Goulding und der deutschen Band Tokio Hotel zu Gast in der großen Final-Show. Für das große Show-Opening wirbeln 50 Akrobaten aus dem Cirque du Soleil-Musical Paramour über die Bühne. Aber damit nicht genug: Die Zuschauer des GNTM-Finales 2019 werden von weiteren Special Guests erwartet - lassen Sie sich überraschen!



Der finale Walk, das finale Shooting! Nicht nur die drei Finalistinnen Cäcilia, Simone und Sayana werden in bezaubernden Kleidern in verschiedenen Walks über die große Showbühne laufen. Auch die Top 20 präsentieren sich in zauberhaften Outfits im "Top 20-Walk" ihren Fans. Auf die drei Finalistinnen wartet außerdem ein letztes Live-Shooting, wo sie ein letztes Mal ihr Können unter Beweis stellen müssen.



"Germany's next Topmodel - Der Countdown" das offizielle Warm-Up zum Finale Ab 18:15 Uhr bis zum Startschuss der großen GNTM-Finalshow auf ProSieben können sich die Topmodel-Fans mit Bühnen-Talks, Highlight-Beiträgen aus der 14. Staffel GNTM, exklusiven Sneak Peeks aus dem ISS Dome und Eindrücken vom Red Carpet der "GNTM X" auf den glamourösesten Topmodel-Abend des Jahres einstimmen. Moderatorin Melissa Khalaj präsentiert "Germany's next Topmodel - Der Countdown" - am 23. Mai 2019, ab 18:15 Uhr, auf sixx



Aktuelle Infos rund um GNTM und den Finalistinnen finden Sie auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale am Donnerstag, 23. Mai 20:15 auf ProSieben live aus Düsseldorf



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina Castrovillari Tel. +49 [89] 9507-1192/1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2