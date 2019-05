FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz Cars ordnet die Führung in den wichtigen Märkten China, USA und Russland neu. Nicholas Speeks (60), bislang Vertriebschef in China, verantwortet ab 1. September 2019 den Vertrieb von Mercedes-Benz Cars in der Region Nafta und wird CEO der Landesgesellschaft Mercedes-Benz USA LLC, wie der Autobauer mitteilte.

Speeks verfüge über langjährige Erfahrung im Vertrieb von Pkw und Nutzfahrzeugen, er war bereits in Japan, Dubai, Vietnam und Deutschland für das Unternehmen tätig. Der Manager trete in den USA die Nachfolge von Dietmar Exler an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

In China übernimmt zum gleichen Termin Jan Madeja das Ruder. Er ist seit über 20 Jahren im Unternehmen, seit 2012 als CEO von Mercedes-Benz Russia und Leiter des Vertriebs von Mercedes-Benz Cars in Russland. Seine Nachfolge trete Holger Suffel an, der zuletzt den Bereich Global Services and Parts Operations der Daimler AG leitete.

