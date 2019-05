Bei Renault-Nissan tobt ein Machtkampf: Renault wünscht die Ablösung des Nissan-Vorstandchefs und spekuliert auf eine Übernahme des Autobauers.

Der japanische Autobauer Nissan hat im Streit mit Renault um das künftige Kräfteverhältnis in der Autoallianz seinem Vorstandschef das Vertrauen ausgesprochen. Hiroto Saikawa solle an der Spitze des Unternehmens bleiben, teilte der zweitgrößte japanische Autobauer am Freitag mit.

Der Schritt war erwartet worden, nachdem Renault hinter den Kulissen auf eine Ablösung des 65-Jährigen gedrungen hatte, um seinen Einfluss auf den japanischen Partner zu erhöhen. Renault-Chef Thierry Bollore soll wie geplant zusätzlich in den Verwaltungsrat berufen werden, ...

