Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Wirtschaft brummt weiter, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Die Industrieproduktion sei im März mit acht Prozent gegenüber Vorjahr überraschend stark gewachsen. Die Einzelhandelsumsätze seien im ersten Quartal so stark gestiegen wie seit Anfang 2018 nicht mehr. Das BIP-Wachstum im ersten Quartal habe mit 5,3 Prozent gegenüber Vorjahr 0,4 Prozentpunkte über den Erwartungen gelegen. Eine Arbeitslosenquote von nur noch 3,6 Prozent im März führe dazu, dass bereits 90 Prozent der ungarischen Firmen Arbeitskräftemangel als Wachstumsbremse angeben würden. Der enge Arbeitsmarkt führe zu steigenden Löhnen, die wiederum den Inflationsdruck erhöhen würden. ...

