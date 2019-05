Die Aktien von Thomas Cook -26,809% befinden sich im freien Fall. Schon am Donnerstag stürzten sie um rund ein Viertel auf den tiefsten Stand seit 2012 ab. Am Freitag setzt sich der Crash fort: Zeitweise kostete eine Aktie in London weniger als 13 Britische Pence (siehe Chart unten) - ein weiteres Minus von gut 30 Prozent. Im deutschen Handel kostete das Papier am Vormittag nur noch 17 Cent - ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...