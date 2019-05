Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 Pence belassen. Niedrigere Kosten je angebotenem Sitzplatz dürften im zweiten Halbjahr einen leichten Preisdruck mehr als ausgleichen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kundenzahlen des Billigfliegers seien unverändert gut./bek7ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 02:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 02:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-05-17/12:21

ISIN: GB00B7KR2P84