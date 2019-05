Die ukrainischen Regierung bricht auseinander. Die Parteien haben nun 30 Tage zur Bildung eines neuen Bündnisses - sonst drohen Neuwahlen.

In der Diskussion über vorzeitige Parlamentswahlen in der Ukraine steht die prowestliche Regierung möglicherweise vor dem Aus. Die Regierungspartei Volksfront von Ex-Regierungschef Arsenij Jazenjuk kündigte am Freitag in Kiew an, aus der Koalition auszutreten. Sollte innerhalb von 30 Tagen kein neues Bündnis zustandekommen, kann der Präsident vorgezogene Wahlen in der Ex-Sowjetrepublik ansetzen. Das solle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...