In diesem Jahr will der Konzern auf Investitionen in sein Geschäft konzentrieren. Große Zukäufe soll es frühestens ab 2020 wieder geben.

Der Gesundheitskonzern Fresenius will erst ab dem kommenden Jahr wieder große Übernahmen ins Visier nehmen. Diese plane das Unternehmen auch weiterhin, um seine Entwicklung voranzutreiben, sagte Fresenius-Chef Stephan Sturm am Freitag auf der Hauptversammlung in Frankfurt.

In diesem Jahr stünden größere Zukäufe aber vermutlich nicht mehr auf der Agenda. "Eher ab 2020. Aber klar ist: Wir sind bereit. ...

