Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1288 Pence auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Papiere des Herstellers von Antriebssystemen hätten nach dem unterdurchschnittlichen Jahresstart Nachholbedarf, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Briten sind im Hinblick auf Cashflow-Wachstum einer seiner Favoriten im Bereich Zivile Luftfahrt./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 22:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00B63H8491