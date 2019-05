Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach endgültigen Zahlen von 71 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Geschäftsbericht zum zweiten Quartal des Medizintechnikkonzerns habe keine Überraschungen mehr enthalten, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsaussichten seien stark. Die Dynamik mit Blick auf den Aktienkurs setze sich ebenfalls fort, auch wenn dieser bereits viel Positives voraussetze./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 04:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-05-17/12:26

ISIN: DE0005313704