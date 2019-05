Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LafargeHolcim nach Zahlen von 57 auf 59 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst in Anbetracht allgemein starker Zahlen von Unternehmen aus der Bauindustrie habe der Baustoffhersteller positiv überrascht, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die starken Trends dürften sich auch im zweiten Quartal fortsetzen./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 04:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-05-17/12:29

ISIN: CH0012214059