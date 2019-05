Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Easyjet anlässlich der Präsentation endgültiger Halbjahreszahlen von 1241 auf 1206 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Nach dem jüngsten, überdurchschnittlichen Kursrutsch dürften die Anleger positiv aufnehmen, dass der Billigflieger nun für das gesamte Geschäftsjahr mit einem Vorsteuergewinn im Rahmen der Markterwartung rechne, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel berücksichtige die Prognose des Unternehmens, dass der Umsatz je angebotenem Sitzplatz in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres etwas niedriger ausfallen dürfte als im Vorjahr./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 06:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-05-17/12:31

ISIN: GB00B7KR2P84