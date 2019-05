Seit mehr als einer Woche versuchte sich die Aktie von Wirecard daran, die Marke von 140 Euro zu überwinden. Am 8. Mai war das zwar kurzzeitig der Fall, doch noch am selben Tag rutschten die Papiere des Fintech-Unternehmens wieder auf 139,55 Euro zurück. Im Laufe des Donnerstags nahm die Aktie einen erneuten Anlauf. Kurz vor Handelsende war an der scheinbar magischen Grenze aber erneut Schluss für die Wirecard-Aktie, dann ging der Kurs wieder leicht zurück - der guten Nachricht des Tages zum ...

